"Zurück in die Zukunft II"-Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray online

Universal hat nach dem 4K-Preview von "Zurück in die Zukunft" auch eine Vorschau für "Zurück in die Zukunft II" in 4K-Auflösung veröffentlicht. Die gesamte Eröffnungssequenz ist rund 10 Minuten lang:

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie wird in Deutschland am 22.10.2020 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Neben den drei Zeitreise-Filmen mit Michael J. Fox enthält das Box-Set auch noch eine Bonus-Disc mit neuem Bonus-Material.

In Deutschland veröffentlicht Universal "Zurück in die Zukunft" als limitierte Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Collection sowie in drei verschiedenen remasterten Blu-ray Disc-Editionen mit einer roten Weste. Im Unterschied zur Weste, die Michael J. Fox im Film trägt, befindet sich zusätzlich ein Wendemotiv mit dem Aufdruck "Twin Pines Mall" bzw. "Lone Pine Mall" auf der roten Weste, deren Optik auch für das Design des Mediabooks genutzt wird, das in einem "Sports Almanac"-Schuber steckt.

Limitierte 4K Ultra HD Steelbook Collection

3 Steelbooks jeweils inkl. 4K UHD + remastered Blu-ray, + 1 Blu-ray Bonusdisc

Limitierte Mediabook Collection (Blu-ray)

3x remastered Blu-ray, 3x DVD + 1 Blu-ray Bonusdisc

Amazon-exklusiv: Limitierte Mediabook Collection (Blu-ray)



3x remastered Blu-ray, 3x DVD + 1 Blu-ray Bonusdisc plus rote Stepp-Weste im Marty McFly Look )

Remastered Blu-ray Box

(3x remastered Blu-ray + 1 Blu-ray Bonusdisc)

Die "Back to the Future" Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision. Ausserdem werden alle drei Teile mit englischem Dolby Atmos-Sound auf Ultra HD Blu-ray präsentiert.

