News
Disney: "Zoomania 2" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook
03.02.2026 (Karsten Serck)
Disney veröffentlicht "Zoomania 2" im März auf Blu-ray Disc. Der Animations-Film soll am 13.03.2026 als Blu-ray Disc-Steelbook, einfache Blu-ray Disc und DVD erscheinen. Auf Blu-ray Disc werden auch beide "Zoomania 2"-Filme als Doppelpack veröffentlicht.
Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 7.1- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, ein "Zoo"-Musikvideo und unveröffentlichte Szenen geplant.
- Zoomania 2 - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Zoomania 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Zoomania 2 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Zoomania 2 - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Zoomania 2 [Blu-ray] bei jpc.de
- Zoomania 2 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.