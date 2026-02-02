News

Disney: "Zoomania 2" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

03.02.2026 (Karsten Serck)

Disney veröffentlicht "Zoomania 2" im März auf Blu-ray Disc. Der Animations-Film soll am 13.03.2026 als Blu-ray Disc-Steelbook, einfache Blu-ray Disc und DVD erscheinen. Auf Blu-ray Disc werden auch beide "Zoomania 2"-Filme als Doppelpack veröffentlicht.

Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 7.1- und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, ein "Zoo"-Musikvideo und unveröffentlichte Szenen geplant.

