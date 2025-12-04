News

SciFi-Thriller "Zone 3" erscheint auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Zone 3" (Chien 51) auf Blu-ray Disc. Der französische KI Science Fiction-Thriller von Cedric Jimenez läuft seit dem 27.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint laut den aktuellen Planungen am 02.04.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

