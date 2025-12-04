News

"Him – Der Größte aller Zeiten" erscheint auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Him – Der Größte aller Zeiten" auf Blu-ray Disc. Der von Jordan Peele produzierte Horror-Thriller mit Marlon Wayans und Tyrig Withers erscheint ohne vorherigen Kinostart am 26.02.2026 auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein alternatives Ende und eine "Deleted Scene" geplant.

