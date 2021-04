News

"Yes: Union 30 Live" als "Super Deluxe Flight Case"-Set

Yes veröffentlichen zum 30. Jubiläum der "Yes Union Tour" ein "Super Deluxe Flight Case"-Set mit insgesamt 26 CDs und 4 DVDs. In dem Flight Case-Koffer sind Konzerte der Tournee aus der ganzen Welt zu finden wie z.B. in New York, London oder Yokohama.

Im Mittelpunkt des Boxsets steht das remasterte Yes-Konzert aus dem "Shoreline Ampitheatre" im kalifornischen Mountain View vom 08.08.1991 auf CD und DVD. Bei den weiteren Aufnahmen handelt es sich u.a. um Fan-Aufnahmen oder Radio-Mitschnitte wie z.B. auch ein Konzert aus der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle vom 31.05.1991. Je nach Länge werden die Konzerte auf 2-3 CDs präsentiert. Live-DVDs gibt es auch von den Konzerten in Pensacola, Nassau und New York.

Neben dem "Super Deluxe Flight Case"-Set erscheint auch eine limitierte Sonderedition des Mountain-View-Konzerts in rotem Vinyl auf 4 LPs und einer DVD.

Laut jpc soll das "Super Deluxe Flight Case"-Set ab dem 28.05. und die Vinyl-Box ab dem 30.07.2021 erhältlich sein.