"Wuthering Heights - Sturmhöhe" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Warner veröffentlicht "Wuthering Heights - Sturmhöhe" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Emerald Fennells Neuverfilmung des Emily Brontë-Romans mit Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau und Owen Cooper läuft seit dem 12.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs fürs Heimkino. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

