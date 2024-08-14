"The Frighteners - Director's Cut" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)
Universal veröffentlicht "The Frighteners" im Oktober als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Der bereits als "Ultimate Edition" veröffentlichte Peter Jackson-Klassiker aus dem Jahr 1996 mit Michael J. Fox erscheint am 30.10.2024 als "Director's Cut" inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Das 3 Disc-Set enthält umfassendes Bonus-Material.
Das neue Ultra HD Blu-ray-Steelbook enthält bereits eine korrigierte Version der fehlerhaften deutschen Tonspur der "Ultimate Edition". Besitzer können mit einem Foto, auf dem die Serien-Nummer der limitierten "Ultimate Edition" zu erkennen ist, eine Austausch-Disc per E-Mail an pinhead@turbine.de anfordern.
Update: Das 4K-Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- The Frighteners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Frighteners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
The Frighteners (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 2,35:1
Sprache / Ton: DC: Deutsch & Englisch - Dolby Atmos, Englisch DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Audiokommentar mit Peter Jackson - Dolby Digital 2.0. KF: Deutsch - DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Englisch DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Englisch DD 2.0 (Blu-ray)
Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch, Englisch für Hörgeschädigte / Audiokommentar: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
+ No Way to Make a Living - A Look Back at THE FRIGHTENERS mit neuen Interviews (95 Min.) mit:
- Dee Wallace (Patricia Bradley)
- Grant Major (Szenenbildner)
- Jake Busey (Johnny Bartlett)
- Jamie Selkirk (Cutter und Produzent)
- John Blick (Kameramann)
- Richard Taylor (Spezialeffektkünstler)
- Wes Takahashi (Spezialeffekt-Supervisor)
+ The Making of THE FRIGHTENERS (270 Min.):
- Intro von Peter Jackson
- Gespenstergeschichten
- Entstehung des Drehbuchs
- Erstellung der Storyboards
- Michael J. Fox & Trini Alvarado
- Jim Fyfe, Chi McBride & John Astin
- Die Proben
- Lyttelton als Fairwater
- Weta wird vorgestellt
- Szene 28
- Geister-Effekte
- Motion Control & Bluescreen
- Die Jackson-Boys
- Stunts
- Auf dem Set
- Der Sensenmann
- Der Torwächter
- Jeffrey Combs
- Miniaturaufnahmen
- Dee Wallace Stone & Jake Busey
- Trinis Prellungen
- Schleimgesicht & Klumpenmann
- Tapetenmann & Portätmann
- Es muss schnell gehen
- Der Wurm
- Unveröffentlichte Szenen
- Die Filmmusik
- Outtakes
- Altersfreigabe
- Credits
+ Audiokommentar von Peter Jackson
+ Trailer
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.