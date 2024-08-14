News

"The Frighteners - Director's Cut" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)

Universal veröffentlicht "The Frighteners" im Oktober als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Der bereits als "Ultimate Edition" veröffentlichte Peter Jackson-Klassiker aus dem Jahr 1996 mit Michael J. Fox erscheint am 30.10.2024 als "Director's Cut" inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Das 3 Disc-Set enthält umfassendes Bonus-Material.

Das neue Ultra HD Blu-ray-Steelbook enthält bereits eine korrigierte Version der fehlerhaften deutschen Tonspur der "Ultimate Edition". Besitzer können mit einem Foto, auf dem die Serien-Nummer der limitierten "Ultimate Edition" zu erkennen ist, eine Austausch-Disc per E-Mail an pinhead@turbine.de anfordern.

Update: Das 4K-Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

The Frighteners (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,35:1

Sprache / Ton: DC: Deutsch & Englisch - Dolby Atmos, Englisch DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Audiokommentar mit Peter Jackson - Dolby Digital 2.0. KF: Deutsch - DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Englisch DTS-HD Master Audio 5.1 & 2.0, Englisch DD 2.0 (Blu-ray)

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch, Englisch für Hörgeschädigte / Audiokommentar: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

+ No Way to Make a Living - A Look Back at THE FRIGHTENERS mit neuen Interviews (95 Min.) mit:

- Dee Wallace (Patricia Bradley)

- Grant Major (Szenenbildner)

- Jake Busey (Johnny Bartlett)

- Jamie Selkirk (Cutter und Produzent)

- John Blick (Kameramann)

- Richard Taylor (Spezialeffektkünstler)

- Wes Takahashi (Spezialeffekt-Supervisor)

+ The Making of THE FRIGHTENERS (270 Min.):

- Intro von Peter Jackson

- Gespenstergeschichten

- Entstehung des Drehbuchs

- Erstellung der Storyboards

- Michael J. Fox & Trini Alvarado

- Jim Fyfe, Chi McBride & John Astin

- Die Proben

- Lyttelton als Fairwater

- Weta wird vorgestellt

- Szene 28

- Geister-Effekte

- Motion Control & Bluescreen

- Die Jackson-Boys

- Stunts

- Auf dem Set

- Der Sensenmann

- Der Torwächter

- Jeffrey Combs

- Miniaturaufnahmen

- Dee Wallace Stone & Jake Busey

- Trinis Prellungen

- Schleimgesicht & Klumpenmann

- Tapetenmann & Portätmann

- Es muss schnell gehen

- Der Wurm

- Unveröffentlichte Szenen

- Die Filmmusik

- Outtakes

- Altersfreigabe

- Credits

+ Audiokommentar von Peter Jackson

+ Trailer

