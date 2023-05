News

Quentin Tarantinos "Kill Bill" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Nach "Reservoir Dogs" und "Pulp Fiction" wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auch Quentin Tarantinos "Kill Bill" auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. In den USA hat sich LionsGate die Rechte an "Kill Bill - Vol. I & II" und "Jackie Brown" gesichert und will zum 20-jährigen Jubiläum von "Kill Bill" eine neue remasterte 4K-Edition veröffentlichen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Hierzulande wurden zuletzt "Pulp Fiction" und "Reservoir Dogs" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Tarantino arbeitet derzeit an seinem nächsten Film "The Movie Critic", dessen Dreharbeiten in diesem Herbst beginnen könnten.

