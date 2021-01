News

"Wonder Woman 1984" jetzt als 4K & Dolby Atmos-Stream in England

Warner bietet "Wonder Woman 1984" rund einen Monat nach dem US-Kinostart in England als "Premium Video on Demand"-Verleih bei Online-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video an. Für den 48 Stunden-Verleih werden 15,99 GBP (ca 18 EUR) verlangt. Sowohl bei Apple als auch Amazon ist in Großbritannien neben der HD-Version auch die 4K-Fassung inklusive HDR verfügbar. Im UK iTunes Store wird neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützt und der englische Originalton als Dolby Atmos-Mix präsentiert.

In den USA startete "Wonder Woman 1984" am 25.12.2020 im Kino und zeitgleich bei HBO Max. Dort ist der Film zunächst exklusiv für einen Monat zum Streaming bei HBO Max verfügbar.

Für Deutschland gibt es derzeit von Warner für "Wonder Woman 1984" weder einen aktuellen Starttermin fürs Kino noch eine Ankündigung für einen digitalen Start wie in England.

