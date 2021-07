News

Weitere Warner-Klassiker mit 4K-Remaster

Warner kündigt zwei weitere Film-Klassiker aus den Archiven in neuen remasterten 4K-Versionen an. Laut Warner sollen am 23.09. in Deutschland "Die Verurteilten" (Shawshank Redemption) und "Uhrwerk Orange" (Clockwork Orange) in 4K veröffentlicht werden.

Bislang bestätigt Warner aber nur digitale 4K-Versionen, die z.B. bei Online-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video vertrieben werden. Informationen zu einer Veröffentlichung von "Die Verurteilten" und "Uhrwerk Orange" auf Ultra HD Blu-ray liegen noch nicht vor.

