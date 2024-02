News

Warner zeigt "Dune Part Two - Extended Sneak Preview" online

Warner hat ein rund sechs Minuten langes "Extended Sneak Preview" für "Dune: Part Two" veröffentlicht. Nach einer halben Minute Interview-Schnipsel wird anschließend ein längerer Ausschnitt aus dem Film gezeigt:

Denis Villeneuves zweiter Teil der Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert soll am 29.02.2024 in den deutschen Kinos starten. Der erste Teil ist als "Re-Release" seit dieser Woche noch einmal in den deutschen Kinos gestartet.

Offizielle Synopsis:

„Dune: Part Two“ erzählt die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mithilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.

