Neue 4K Ultra HD TV-Sender in Europa - aber nicht von ARD & ZDF

2024 gehen eine ganze Reihe von TV-Programmen in mehreren europäischen Ländern in Ultra HD auf Sendung. Die Olympischen Sommerspiele in diesem Sommer werden in Spanien und Frankreich dazu genuzt, einzelne Sender auch in 4K-Auflösung anzubieten.

Neben "La 1 UHD" in Spanien wird auch "France 2 UHD" in Frankreich als Vollprogramm angeboten. In Frankreich soll im Sommer auch noch "France 3 UHD" als Event-Kanal hinzukommen. In beiden Ländern werden die Ultra HD-Sender terreristrisch über Antenne verbreitet und sind unverschlüsselt empfangbar. Ebenfalls in Ultra HD auf Sendung ist die RAI in Italien und das polnische Fernsehen TVP bei Events wie der Fußball-WM. Der ORF in Österreich und die BBC in Großbritannien bieten einzelne Sendungen als 4K-Stream an.

Von ARD & ZDF wurden bislang noch keine Pläne für einen eigenen Ultra HD-Sender angekündigt und es gab auch zuletzt nur wenige Sendungen, die vereinzelt via HbbTV auf Abruf in Ultra HD zur Verfügung gestellt wurden. Selbst wenn die Sender ambitionierter wären dürfte es vor einer gesamten Abschaltung des SD-Senderangebots auch keine Genehmigung von Finanzmitteln für dedizierte 4K-Sender geben. Immerhin hat die ARD mittlerweile die SD-Abschaltung ihrer TV-Programme für den 7. Januar 2025 angekündigt.

Die kommende Fußball-EM 2024 in Deutschland wird erst gar nicht in Ultra HD produziert so dass hier ARD & ZDF zusammen mit allen anderen europäischen Sendern in der letzten Reihe sitzen.

Bei ARTE gibt es schon sein längerer Zeit Pläne für einen Ultra HD-Sender und immerhin auch ein recht umfassendes 4K Online-Angebot. Bereits in der Vergangenheit hatte der Sender verschiedene Ultra HD-Tests durchgeführt und schon Anfang 2020 eine Ultra HD-Ausstrahlung bis 2024 in Aussicht gestellt. Ein genauer 4K-Starttermin ist aber auch von ARTE noch nicht angekündigt worden.

Von RTL und ProSiebenSat.1 gibt es bereits seit einiger Zeit eigene Ultra HD-Sender auf denen auch regelmäßig verschiedene Sendungen in nativem 4K gezeigt werden. Diese sind aber wie die meisten privaten HD-Programme verschlüsselt und z.B. bei HD+ gegen Aufpreis empfangbar.

