News

Warner zeigt "Dune" 9 Minuten Preview online (Update)

Warner hat eine weitere rund neun Minuten lange Vorschau von Denis Villeneuves "Dune" veröffentlicht. Das bei Warner-Filmen inzwischen übliche "Full Movie Preview" weist derzeit noch einen kleinen Fehler auf, da keine Dialoge zu hören sind. Es ist davon auszugehen, dass der Clip noch einmal in einer korrigierten Version veröffentlicht wird.

Update: Warner hat das fehlerhafte Preview auf YouTube zunächst wieder zurückgezogen. Die bereits Anfang November veröffentlichte leicht abweichende deutsche Vorschau mit den ersten acht Minuten aus "Dune" ist aber weiterhin online:

"Dune" erscheint am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray und wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray deutschen und englischen Dolby Atmos-Sound bieten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Bereits jetzt ist "Dune" in 4K & HDR als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Bei Apple ist ebenfalls das Streaming mit Dolby Atmos in deutscher Sprache möglich. Bei Sky ist "Dune" ab dem 26.12. zu sehen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.