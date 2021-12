News

"Nightmare Alley"-Trailer für neuen Guillermo del Toro-Thriller online

Die 20th Century Studios haben den ersten deutschen Trailer für "Nightmare Alley" veröffentlicht. Der erste Film von Guillermo del Toro nach "Shape of Water" (2017) mit Bradley Cooper und Toni Collette soll am 27.01.2022 in den deutschen Kinos starten:

