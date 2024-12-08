News

"Walking Tall Trilogie" erscheint mit US-Langfassung auf Blu-ray Disc (Update)

HanseSound veröffentlicht die "Walking Tall Trilogie" auf Blu-ray Disc. Die drei auf wahren Begebenheiten basierenden Filme aus den 1970er Jahren rund um den Sheriff Buford Pusser bildeten die Vorlage für das 2004er Remake mit Dwayne Johnson und erscheinen am 11.10.2024 als Limited Deluxe Edition im Digipak inklusive der Original US-Langfassung des ersten Teils auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar sowie ein Booklet dabei.

Update: Am 28.02.2025 erscheint die Langfassung des ersten Teils auch noch einmal einzeln auf Blu-ray Disc:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.