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"The Outrun" erscheint im Februar auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "The Outrun" auf Blu-ray Disc. Das Drama von "Systemsprenger"-Regisseurin Nora Fingscheidt mit Saoirse Ronan über eine Frau, die nach langer Zeit wieder in ihre Heimat auf den entlegenen Orkney-Inseln zurückkehrt, erscheint am 24.02.2025 mit deutschem und englischem und DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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