XXL-SPECIAL: LGs neue 2024er Baureihen OLED B4, OLED evo C4, OLED evo G4 und OLED evo M4 auf der LG Convention

Aktuell findet die LG Convention 2024 im Stadion der Frankfurter Eintracht statt - und natürlich ließen es sich die Südkoreaner nicht nehmen, die neuen OLED-Serien, die in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt kommen, umfangreich zu präsentieren. Natürlich steht, wie bei jeder neuen Generation, eine weitere Optimierung der Bild- und Tonqualität im Fokus. Aber auch ein möglichst bis ins Detail durchdachtes Bedienkonzept und neue, nützliche Zusatzfunktionen werden von LG im Jahr 2024 hoch priorisiert.

Wichtigste Neuerungen bei den Serien OLED B4, OLED evo C4, OLED evo G4 und OLED evo M4

Wir präsentieren hier im Special die neuen Baureihen OLED evo G4, OLED evo C4 und OLED B4. Zudem haben wir erste Informationen zum OLED evo M4, der im zweiten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen wird. Leider waren von der OLED evo M4-Serie noch keine Samples auf der Convention zu sehen. Dafür wissen wir schon, dass der OLED evo M4 erstmalig - zusätzlich zu 77, 83 und 97 Zoll - in 65 Zoll auf den Markt kommen wird.

OLED B4 mit neuem Alpha 8 AI-Prozessor

OLED B4 nun mi 4 x HDMI 2.1

Hier haben wir eine kurze Zusammenfassung wichtiger Neuerungen. Hier starten wir mit der 2024er Serie OLED B4. Highlight ist hier der komplett neu entwickelte Alpha 8-Prozessor, der den Alpha 7-Prozessor, der noch in den Modellen der OLED B3-Serie seinen Dienst verrichtete, abslöst. Dieser Prozessor kommt außer dem OLED B4 auch in den großen QNED (LCD-basiert) zum Einsatz. LG hat es sich zum Ziel gesetzt, erstklassige Technik, die für die OLED-Baureihen entwickelt wurden, auch in den LCD-basierten Smart-TVs einzusetzen. Zudem hat die OLED B4 Serie 2024 erstmalig vier HDMi 2.1 Ports. Zuvor, bei der Serie OLED B3, waren es noch zwei HDMI 2.1 und zwei HDMI 2.0 Terminals.

Die OLED evo C4-Serie, lieferbar in Größen von 42 bis 83 Zoll, bekommt den renovierten Alpha 9 Prozessor der 7. Generation

Die OLED evo C4 Serie ist oberhalb der OLED B4-Serie angesiedelt und setzt auf LGs OLED evo-Technologie. Sie hat 2024 keinen ganz neuen Prozessor, der brandneue 2024er Prozessor Alpha 11 ist für die Top-Serien OLED evo G4 und OLED evo M4 (mit Zero Connect-Technologie) vorgesehen. Die OLED evo C4 Serie behält demnach den Alpha 9 Prozessor, in der siebten Generation.

OLED evo G4 mit dem neuen Alpha 11 Prozessor

Der neu entwickelte Alpha 11 Prozessor in den Serien OLED evo G4 und OLED evo M4 hat eine um 30 Prozent höher liegende Rechenleistung und eine um satte 70 Prozent bessere Grafikleistung sowie die vierfache AI-Processing-Power gegenüber dem Alpha 9 Generation 6 Prozessor. Dieser kam noch 2023 in den Reihen OLED evo G3 und OLED evo M3 zum Einsatz.

Mehr Helligkeit gerade für die OLED Top-Serien 2024

Weiterhin setzt LG auf noch mehr Helligkeit bei den OLED-Baureihen. Je nach Baureihe fällt die Steigerung der maximalen Helligkeit unterschiedlich aus. Bei den Serien OLED evo G4 und OLED evo M4 (baugleich bis auf die Zero Connect-Wireless-Techniologie mit separater Box bei der Baureihe OLED evo M4) bis zu den 83 Zoll-Modellen hoch gibt es 2024 eine um bis zu 70 Prozent höhere Flächenhelligkeit und eine bis zu 150 Prozent bessere HDR-Spitzenhelligkeit (auf 3 Prozent Level des Bildschirms). Bei der OLED evo C4-Baureihe liefert LG 30 Prozent mehr Helligkeit (außer beim 42- und beim 48-Zöllerm, hier liegt die Steigerung etwas unterhalb der 30 Prozent).

Ganz neu bei allen OLED 2024er Modellen in den Serien OLED evo C4, OLED evo G4 und OLED evo M4 ist die Datenübertragung bis zu 144 Hz (interessant für Gamer), die nun erstmalig einen Gaming-PC mit 144 Hz Übertragungsgeschwindigkeit anschließen können, im Sinne von nVidia-validierten ruckelfreien Bildern.

Alpha 11-Prozessor

In den Serien OLED evo G4 und OLED evo M4 tut, wie bereits erwähnt, der 2024er α11 AI-Prozessor seinen Dienst. Er offeriert 30 Prozent mehr Rechenpower und eine um 70 Prozent bessere Grafikleistung, was nicht nur für visuelle Spitzenleistungen, sondern auch für eine Verbesserung der akustischen Eigenschaften genutzt wird.

Fragen wir genauer. Was wurde bei LG alles Prozessor-seitig verbessert?

Die 2024er OLED-Fernseher von LG setzen in diesem Jahr auf ein nochmals leistungsfähigeres AI-Upscaling, das mit einer außergewöhnlich präzisen Bildanalyse auf Pixelebene an den Start geht, um verschwommen oder unscharf erscheinende Objekte und Hintergründe in realistischer, glaubwürdiger Art und Weise zu schärfen. Darüber hinaus widmet sich der AI-Prozessor auch der Farbwiedergabe, indem häufig verwendete Farbtöne analysiert werden, die die von Filmemachern beabsichtigte Stimmung und emotionale Elemente am besten visualisieren. So wird ein intensiveres, direkteres Seherlebnis garantiert.

Hinzu kommt Dynamic Tone Mapping Pro. Diese Technologie verbessert die räumliche Tiefe und bringt Details in jedem Bild klar zur Geltung, was man bei den neuen OLED-TVs selbst beim kurzen Kennenlernen auf der LG Convention bereits feststellen konnte. Wie funktioniert das System? Das Bild wird in Blöcke eingeteilt, jeder einzelne Block wird in Echtzeit analysiert und dann bezüglich Helligkeit sowie Kontrast feinjustiert, um ein besonders dynamisches, facettenreiches HDR-Bild zu generieren.

OLED evo G4 mit neuem Alpha 11 Prozessor

Hier die Merkmale des Alpha 11 Prozessors nochmals in der Übersicht:

AI Picture Pro: Genre- und Szene-Erkennung erfasst die Art sowie die Qualität des aktuell anliegenden Inhalts. Klarheit sowie Schärfe werden automatisch optimiert. Inhalte werden sterts scharf und natürlich präsentiert. Gesichter, Texte sowie Vorder- und Hintergrund-Objekte werden nun noch präziser herausmodelliert.

AI Sound Pro: Hier ist es aufgrund der rechenintensiven, genauen Analyse durch den Prozessor möglich, sogar schlichten 2.0 Sound in virtuelles 11.1.2 umzuwandeln (nur bei bestimmten Modellen verfügbar). Auto Volumen Leveling passt den Pegel beim Umschalten automatisch an die zuvor eingestellte Lautstärke an, die Auto Balance Control sorgt für maximale akustische Ausgewogenheit.

Brightness Booster Max: Mit Hilfe der AI-Prozessoren mit der Light Control Architecture und dem Brightness Booster Max sind, wie schon oben erwähnt, um bis zu 70 Prozent hellere und noch brillantere Bilder mit bis zu 150 Prozent mehr Spitzenhelligkeit (verglichen mit konventionellen OLED-TVs) möglich.

Alpha 11 AI Super Upscaling: Mittels Deep Learning AI erkennt der LG-TV automatisch die eingehende Qualität der Inhalte. Aufgrund nochmals gesteigerter Rechenleistung und hoch entwickelter Algorithmen des Alpha 11-Prozessors wird ein extrem genaues, detailreiches, rauscharmes Upscaling möglich, und zwar bei jedem Quellmaterial.

