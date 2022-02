News

Verkaufsstart für Amazon Echo Buds in Deutschland

Amazon bietet die "Echo Buds" ab Ende Februar auch in Deutschland an. Die True Wireless Earbuds mit Active Noise Cancelling (ANC) unterstützen in Verbindung mit der Alexa-App auch die Alexa-Sprachsteuerung und sollen bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe pro Ladung und bis zu 15 Stunden mit dem Ladeetui erreichen. Optional stehen als Sprachesteuerung auch Apples Siri und der Google Assistant zur Auswahl. Die Amazon Echo Buds sind spritzwassergeschützt nach IPX4 und unterstützen Bluetooth 5.0.

Die Amazon Echo Buds sind in Weiss und Schwarz erhältlich und kosten regulär 119,99 EUR. Zum Verkaufsstart bietet Amazon die Echo Buds für 79,99 EUR an. Die Standard-Version verfügt über ein Lade-Etui mit USB-C-Anschluss. Optional ist für 139,99 EUR auch eine Variante mit kabellosem Lade-Etui erhältlich, die zum Einführungspreis von 99,99 EUR angeboten wird.

Die Auslieferung der Amazon Echo Buds für Vorbesteller soll am 24.02.2022 beginnen.

