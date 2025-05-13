News

tvOS 18.5 für Apple TV 4K veröffentlicht (Update)

Apple hat tvOS 18.5 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Laut dem offiziellen Changelog bietet das Update jetzt eine verbesserte Synchronisierung der Dolby Atmos-Wiedergabe über AirPlay oder Bluetooth. Die Einstellungen lassen sich unter "Einstellungen > Video und Audio > Wireless Audio Sync" vornehmen.

Die letzten größeren Veränderungen wurden mit tvOS 18.2 eingeführt, darunter auch der 21:9-Modus für Projektoren und Monitore.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.