News

Samsung QLED TVs erhalten TÜV Rheinland Zertifizierung

Bildquelle: Samsung

Der TÜV Rheinland hat die neuesten Samsung QLED TVs mit der Zertifizierung "Real Quantum Dot Display" ausgezeichnet. Damit wird bestätigt, dass die Geräte von Samsung dem weltweiten Standard für Quantum Dot Displays entsprechen und unterstreicht das Qualitätsversprechen von Samsung im Premium-TV-Segment.

Die Zertifizierung basiert auf der Einhaltung des internationalen Standards IEC 62595-1-6, der den Aufbau und die Funktionsweise von Quantum Dot Lichteinheiten mit blauen Lichtquellen definiert. Der TÜV Rheinland hat im Prüfverfahren das von den QLED Panels erzeugte Lichtspektrum analysiert und die klare Trennung von Rot, Grün und Blau bestätigt. Somit zeigen sich im Vergleich zu Displays mit alternativen Technologien weniger Farbüberlagerungen oder Unschärfen.

Folgende Modellreihen wurden von TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert:

Neo QLED 8K (QN990F, QN950F)

Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F)

QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F)

Darüber hinaus hat die globale Prüfgesellschaft SGS (Société Générale de Surveillance) getestet und bestätigt, dass die Quantum Dot Technologie von Samsung kein Cadmium enthält. Samsung verzichtet bewusst auf das toxische Schwermetall.

Anzeige



„Diese Auszeichnung bestätigt objektiv, dass unsere QLED TVs die Vorteile eines echten Quantum Dot Erlebnisses bieten, welche internationalen Anforderungen gerecht werden“, sagt Taeyong Son, Executive Vice President Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Als führender Anbieter im Premium-TV-Markt werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben und das Vertrauen der Verbraucher*innen weiter stärken.“

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.