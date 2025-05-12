News

Ron Howard-Thriller "Eden" im Juli auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Eden" (Origin of Species) im Juli auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Ron Howard mit Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby und Daniel Brühl erscheint am 18.07.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.