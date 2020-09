News

"Total Recall" mit Dolby Atmos & Dolby Vision auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal hat jetzt die Details zur Ausstattung der neuen 4K-restaurierten Fassung von "Total Recall" bekannt gegeben. Der Science Fiction-Aktion-Klassiker von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger erscheint am 19.11.2020 auf Ultra HD Blu-ray und auch als remasterte Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem DTS HD MA 5.1-Sound ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Ab Herbst soll die restaurierte Version von "Total Recall" auch in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Zu der Restaurierung hat StudioCanal auch noch einige Informationen veröffentlicht:

Die Restaurierungsarbeiten für die neue Fassung in außergewöhnlicher DOLBY VISION Qualität entstand vom Original 35mm Negativ und fand bei Technicolor LA im tiff 16 bits Format statt, das Colourgrading wurde dabei von Jérome Bigleur bei Hiventy überwacht. Ein besonderes Augenmerk in der Restaurierung lag darin, die Special Effects Continuity zu erhalten. Die visionären Effekte, ausgezeichnet mit dem Special Achievement Award für Visual Effects bei der Oscar-Verleihung 1991 beeindrucken heute immer noch genauso wie 1990 – als TOTAL RECALL einer der ersten Filme war, in dem computer-generierte Special Effects verwendet wurden, und auch der Original Soundtrack aus der Feder von Jerry Goldsmith profitiert immens von der digitalen Restaurierung.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray erscheinen in einer limitierten Steelbook-Edition mit Bonus-Disc. Die Blu-ray Disc wird auch in einer einfacheren Single Disc-Version veröffentlicht.

"Total Recall" ist inzwischen bei Amazon, Media Markt und SATURN vorbestellbar:

alternativ:

Total Recall (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)



Anzeige

Bild: 1,85:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch (Dolby Atmos, DTS HD MA 2.0), Deutsch (DTS HD MA 5.1 & 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch

Bonusmaterial (Steelbook)

TOTAL EXCESS: Wie Carolco Hollywood veränderte

OPEN YOUR MIND: Die Filmmusik

DREAMER WITHIN THE DREAM: Die Entstehung von Total Recall

Audiokommentar von Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven

Die Spezialeffekte von TOTAL RECALL

Making of

Interview mit dem Filmteam

Trailer

Bonusmaterial (Single Blu-ray)

OPEN YOUR MIND: Die Filmmusik

DREAMER WITHIN THE DREAM: Die Entstehung von Total Recall

Audiokommentar von Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.