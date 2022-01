News

"Total Recall" mit 4K-Remaster ab März im Kino

StudioCanal bringt "Total Recall" zurück ins Kino. Die remasterte 4K-Version des Arnold Schwarzenegger-Klassikers soll jetzt im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe ab dem 01.03.2022 zu sehen sein. Auf Ultra HD Blu-ray ist "Total Recall" bereits seit Ende 2020 erhältlich.

Die "Best of Cinema"-Reihe von StudiCanal wurde im November mit "The Outsiders" eröffnet. Ab dem 01.02.2022 soll auch die restaurierte Version von "Mulholland Drive" noch einmal ins Kino kommen. Für den 05.04. ist außerdem der Kino-Neustart von "Grüne Tomaten" und für den 03.05. "Die fabelhafte Welt der Amélie" geplant.

Total Recall (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)



Bild: 1,85:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch (Dolby Atmos, DTS HD MA 2.0), Deutsch (DTS HD MA 5.1 & 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch

Bonusmaterial (Steelbook)

TOTAL EXCESS: Wie Carolco Hollywood veränderte

OPEN YOUR MIND: Die Filmmusik

DREAMER WITHIN THE DREAM: Die Entstehung von Total Recall

Audiokommentar von Arnold Schwarzenegger und Paul Verhoeven

Die Spezialeffekte von TOTAL RECALL

Making of

Interview mit dem Filmteam

Trailer

