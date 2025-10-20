News
Action-Thriller "Topakk" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
21.10.2025 (Karsten Serck)
Nameless Media veröffentlicht "Topakk" auf Ultra HD Blu-ray. Der philippinische Action-Thriller erscheint am 27.10.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit DTS HD MA 5.1-Ton im Originalton und Deutsch ausgestattet. Als Bonus-Material sind Interviews, Trailer und ein Booklet geplant.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.