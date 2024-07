News

Thriller "Boy Kills World" im September auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Boy Kills World" im September auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Moritz Mohr mit Bill Skarsgård! erscheint am 26.09.2024 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of und Behind the Scenes-Aufnahmen geplant.

Boy Kills World (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: DTS-HD 5.1 (Deutsch, Englisch), Dolby Digital 2.0 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch für Hörg.

Anzeige

Bonusmaterial

- Making of

- Behind the Scenes

- Trailer Deutsch

- Trailer Englisch

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.