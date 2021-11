News

TIDAL HiFi für 9,99 EUR im Monat und "HiFi Plus" mit Dolby Atmos

TIDAL stellt seine neuen HiFi und HiFi-Plus-Tarife vor. Der Music-Streaming-Dienst ermöglicht jetzt bereits im TIDAL HiFi-Abo für 9,99 EUR im Monat das Streaming mit einer Datenrate von 1411 kbps. Auch wenn das von TIDAL nur als "Standard-Klangqualität" bezeichnet wird, dürfe es sich dabei quasi um Lossless-Streaming auf CD-Niveau handeln. Der frühere TIDAL Premium-Tarif bot zum gleichen Preis lediglich eine Bitrate von maximal 320 kbps.

Der neue TIDAL HiFi Plus-Tarif für 19,99 EUR im Monat beinhaltet neben offiziell "verlustfreier High Fidelity-Klangqualität" die ganzen Premium-Funktionen wie Dolby Atmos Music, 360 Reality Audio und Master Quality Audio-Streaming, die zuvor bereits nur im teuersten TIDAL-Tarif angeboten wurden.

Studierende erhalten TIDAL HiFi für 4,99 EUR und TIDAL HiFi Plus für 9,99 EUR im Monat.

TIDAL HiFi Plus bietet zusätzlich auch ein anderes Tantiemen-Modell, welches bis zu 10% der Einnahmen direkt an die Künstler weiterleitet, die auch persönlich am meisten gehört werden. 2022 sollen auch fanbasierte Tantiemen eingeführt werden, bei denen die persönlich gestreamten Künstler auf Basis der individuellen Streaming-Gewohnheiten bezahlt werden.

Bislang ist bei Streaming-Diensten vor allem ein Tantiemen-Modell verbreitet, bei dem alle Einnahmen in einen großen Pool gehen und von dem vor allem die Künstler mit einer besonders hohen Anzahl einzelner Streams profitieren.

TIDAL-Abos im Vergleich

TIDAL HiFi - 9,99 EUR pro Monat mit Standard-Klangqualität (1411 Kbps)

HiFi Plus - 19,99 EUR pro Monat mit verlustfreier High Fidelity-Klangqualität (1411 Kbps), Master Quality Audio (bis zu 9216 Kbps) und immersivem Audio - 360 Reality Audio, Dolby Atmos Music

HiFi Familienabo - 14,99 EUR pro Monat, einschließlich bis zu 5 zusätzlicher Familienmitglieder, insgesamt 6 auf dem Konto. Standard-Klangqualität (1411 Kbps)

HiFi Familienabo Plus - 29,99 EUR pro Monat, einschließlich bis zu 5 zusätzlicher Familienmitglieder, insgesamt 6 auf dem Konto. Verlustfreie High Fidelity-Klangqualität (1411 Kbps), Master Quality Audio (bis zu 9216 Kbps) und immersives Audio - 360 Reality Audio, Dolby Atmos Music

