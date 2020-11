News

TIDAL erweitert MQA-Musik-Angebot in Master-Qualität

TIDAL erweitert seinen Katalog mit Streaming-Audio in höchster Qualität mit Millionen von Tracks in Master-Qualität. Musik im MQA-Format (Master Quality Authenticated, deutsch: Authentifizierte Master-Qualität) soll die Qualität der ursprünglichen Tonaufzeichnung bieten. Der erweiterte Masters-Katalog enthält Alben von Künstlern wie The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna und anderen.

Mit dem 'Master Edition' Artist Radio und Track Radio gibt es bei TIDAL auch weitere Möglichkeiten, gezielt Musik nach den MQA-Standards zu hören. TIDAL-Abonnenten können Radiosender, die ausschließlich Masters-Songs enthalten, in der besten verfügbaren Qualität hören.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.