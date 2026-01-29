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Nubert nuVero nova 5 ab sofort verfügbar

Bildquelle: Nubert

Nubert erweitert mit der neuen nuVero nova 5 die nuVero nova Serie um ein besonders vielseitiges Modell, das sowohl als Wand-, Decken- oder Surroundlautsprecher fungieren kann.

Die Nubert nuVero nova 5 ist ab sofort bei Nubert im Online-Shop verfügbar:

Das kompakte 2-Wege-Modell ist auf eine homogene Raumabbildung in Mehrkanal-Setups oder auf den Einsatz in Sub/Sat-Systemen perfekt abgestimmt und bietet den typischen nuVero nova Familienklang. Konstruktiv setzt Nubert auf das gerundete Gehäusedesign der Serie für ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten sowie auf eine schaltbare Ortsentzerrung zur Anpassung bei wand- oder deckennaher Montage. Ein neu entwickelter Metall-Hochtöner mit NonResonantTechnology und ein Tief-/Mitteltöner mit 4-Lagen-Carbonmembran sollen für hohe Detailauflösung, Impulstreue und präzise Ortbarkeit sorgen. Die neu abgestimmte Frequenzweiche ist auf phasenstabile Übergänge und flexible Systemintegration ausgelegt.

Die nuVero nova 5 ist in Weiß mit schwarzer Chassis-Zeichnung sowie in Schwarz mit Kombination aus Lack- und Mattoberflächen. Der Preis beträgt 695 Euro pro Stück. Außerdem gibt es optional, passend dazu, einen universellen Wand- und Deckenhalter für 120 Euro Stückpreis. Hier beträgt die Lieferzeit allerdings aktuell vier Wochen.

Abseits des Online-Shops kann man die Nubert nuVero 5 auch über die Hotline (07171 8712-0) und in den Nubert-Stores erstehen.

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