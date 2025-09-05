News

"The Sound of Music - Meine Lieder, Meine Träume" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "The Sound of Music - Meine Lieder, Meine Träume" auf Ultra HD Blu-ray. Der Musikfilm-Klassiker von Robert Wise aus dem Jahr 1965 mit Julie Andrews, Christopher Plummer und Eleanor Parker erscheint am 07.11.2025 als Ultra HD Blu-ray "Collector's Edition".

Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Audio-Kommentar, "Die Lieder zum Mitsingen" und Sammler-Postkarten geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.