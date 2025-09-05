News

"Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Plaion Pictures veröffentlicht "Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Adrian Lyne aus dem Jahr 1990 mit Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello und Macaulay Culkin erscheint am 27.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

