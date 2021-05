News

"The Rolling Stones: A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach" remastered auf Blu-ray Disc & CD

Die Rollings Stones veröffentlichen im Juli "The Rolling Stones: A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach" auf Blu-ray Disc, DVD, CD und Vinyl-LP.

Das Konzert in Rio De Janeiro vom 18.02.2006 erscheint erstmals in kompletter Länge mit remastertem Bild und Ton und vier bisher unveröffentlichten Titeln sowohl einzeln in den verschiedenen Disc-Formaten als auch als Blu-ray Disc-Set mit 2 CDs sowie als "Limited Deluxe Edition" mit einem weiteren "Salt Lake City"-Konzert auf Blu-ray Disc und einem 40-seitigen Hardcover-Buch.

"The Rolling Stones: A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach" soll ab dem 09.07.2021 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

Jumpin’ Jack Flash It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It) You Got Me Rocking Tumbling Dice Oh No, Not You Again Wild Horses Rain Fall Down Midnight Rambler Night Time Is the Right Time This Place Is Empty Happy Miss You Rough Justice Get Off My Cloud Honky Tonk Women Sympathy For The Devil Start Me Up Brown Sugar You Can't Always Get What You Want (I Can't Get No) Satisfaction