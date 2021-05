News

Neuer "Space Jam" 4K Ultra HD-Trailer online

Warner hat in den USA einen neuen 4K-Trailer für die Ultra HD Blu-ray von "Space Jam" veröffentlicht, die dort ab dem 06.07.2021 erhältlich sein soll und voraussichtlich auch eine deutsche Tonspur enthalten wird.

In Deutschland soll der Film mit Michael Jordan und "Looney Tunes"-Figuren wie Bugs Bunny aus dem Jahr 1996 am 08.07.2021 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Laut Warner ist die Erstveröffentlichung von "Space Jam" zunächst als limitiertes "Titans of Cult" Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit "A-OK"-Pin und Vinyl-Stickern geplant.