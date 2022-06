News

"The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot" erscheint als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot" im Juli in einer günstigeren Version auf Ultra HD Blu-ray.

Das Action-Drama mit Sam Elliot wird nach dem Mediabook inklusive Blu-ray und DVD als einfache Single Disc Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und soll ab dem 22.07.2022 im Handel erhältlich sein.

Das Mediabook wird Handel derzeit ebenfalls deutlich unter 20 EUR angeboten.

bereits erhältlich:

