"Einer flog über das Kuckucksnest" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)
29.10.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Einer flog über das Kuckucksnest" auf Ultra HD Blu-ray. Der Milos Forman-Klassiker aus dem Jahr 1975 mit Jack Nicholson erscheint am 29.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Hintergrund-Featurettes und Deleted Scenes geplant.
Update: Das 4K-Steelbook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Einer flog über das Kuckucksnest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Einer flog über das Kuckucksnest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Einer flog über das Kuckucksnest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
