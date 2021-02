News

"The 800" mit Dolby Atmos als Blu-ray-Steelbook

Koch Media veröffentlicht im April das chinesische Action-Drama "The 800" auf Blu-ray Disc. Das Schlachten-Epos aus der Zeit des Japanisch-Chinesischen Kriegs im Jahr 1937 wird im chinesischen Mandarin-Originalton in DTS HD MA 5.1 präsentiert während die deutsche Synchronfassung sogar einen Dolby Atmos-Mix spendiert bekommt. Als Bonus-Material sind ein Featurette, EPK-Clips, Trailer und ein Musikvideo geplant.

"The 800" kommt am 22.04.2021 in den Handel und wird neben der Standard-Edition auch als Steelbook veröffentlicht.