"Sonic the Hedgehog 2" kommt 2022

Paramount hat heute "Sonic the Hedgehog 2" für das nächste Jahr angekündigt. Der Kinostart des zweiten "Sonic"-Films ist in den USA derzeit für den 08.04.2022 geplant. Details zum Inhalt von "Sonic the Hedgehog 2" wurden noch nicht bekannt gegeben.

Neben dem weiteren Kinofilm ist derzeit auch eine "Sonic"-Serie geplant. Diese soll unter dem Titel "Sonic Prime" 2022 bei Netflix starten.