Technics SL-1200G-Plattenspieler erscheint als limitierte Master Edition

Bildquelle: Technics

Mit der neuen SL-1200/SL1210G Master Edition präsentiert Technics die Krönung der Grand-Class-Serie. Der limitierte Plattenspieler kombiniert die SL-1200G-Chassisplattform mit der neuesten Delta-Sigma-Drive-Technologie für eine nochmals präzisere, vibrationsfreie Rotation. Bislang war die innovative Technics-Technologie den Modellen SL-1200GR2 und SL-1300G vorbehalten. Dabei kommt der eisenkernlose Doppelrotor/Einzelstator-Motor in Kombination mit einem Hybrid-Encoder für maximale Drehstabilität zum Einsatz. Der Hybrid-Encoder hält zur Drehzahlerfassung mit einem Hall-Sensor zur Rotorpositionserfassung die Geschwindigkeit der Rotation auch bei äußeren Einflüssen wie verzogenen Vinylscheiben akribisch ein.

Außerdem verfügt die limitierte Edition über ein 4-schichtiges Aluminium-BMC-Chassis und einen 3,6kg schweren, dreilagigen Plattenteller. Der Plattenteller aus Aluminiumdruckguss wird mit schwingungsdämpfendem schweren Gummi auf der Unterseite und einer 2mm dicken Messingplatte zur zusätzlichen Vibrationsreduzierung kombiniert. Ein S-förmiger Magnesium-Tonarm, alpha-Gel-Dämpfungsfüße und ein rauscharmes Hochfrequenz-Schaltnetzteil (ähnlich dem des Referenz-Plattenspielers SL-1000R) sind ebenfalls für ein präzises Abtastverhalten und ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis an Bord.

Bildquelle: Technics

Edle Akzente setzt die Master Edition auch optisch. Mit goldfarbig lackiertem Tonarm, goldfarbenen Logos auf Headshell und Deckplatte, Logoplakette "Master Edition" mit Seriennummer und der Staubschutzhaube mit goldenem Technics-Logo. Jede Einheit wird einzeln ausgewuchtet und in einer umweltfreundlichen Verpackung ausgeliefert.

Die Technics SL-1200/1210G Master Edition erscheint im Januar 2026 in limitierter Auflage – 1.200 Stück in Silber (SL-1200GME) und 1.210 Stück in Schwarz (SL-1210GME). Zum Preis von 5.499 Euro (UVP).

Mit der "Master-Edition" verkündet Technics zugleich auch das Ende dieser Modell-Reihe: „Wir bedauern, dass wir das Modell SL-1200/1210G zum Ende dieses Jahres einstellen müssen, da einige Teile, die wir von einem externen Anbieter beziehen, nicht mehr verfügbar sind“, erklärt Technics Senior Product Manager Frank Balzuweit. „Wir freuen uns jedoch, das Ende des SL-1200/1210 ‚G‘-Modells mit einem wahren audiophilen Meisterwerk zu feiern, das die beste Technics-Plattenspielertechnologie in einem Sammlerstück vereint, das schon bald zu einer eigenen Legende werden dürfte. Die SL-1200/1210G Master Edition wird damit ein Statement für Technics' meisterhaftes Plattenspielerdesign“.

