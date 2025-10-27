News

Halloween-Rabatt auf Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs im Plaion Shop

Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine Shopping-Aktion zu "Halloween". Bis einschließlich Sonntag gibt es für alle Filme der "Halloween-Filmwelt" einen Rabatt-Code, der über ein Rabattcoderad aktiviert werden kann, welches automatisch beim Besuchen des Shops 1x aufpoppen soll. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 EUR:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.