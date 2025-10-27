News
Halloween-Rabatt auf Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs im Plaion Shop
27.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine Shopping-Aktion zu "Halloween". Bis einschließlich Sonntag gibt es für alle Filme der "Halloween-Filmwelt" einen Rabatt-Code, der über ein Rabattcoderad aktiviert werden kann, welches automatisch beim Besuchen des Shops 1x aufpoppen soll. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 EUR:
- Halloween-Rabatt im Plaion Shop (bis 02.11.)
