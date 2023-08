News

"Suicide Squad - The Ayer Cut" Cut auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc?

Regisseur David Ayer stellt die Veröffentlichung seiner ursprünglichen Fassung von "Suicide Squad" in Aussicht. Ayer hatte bereits in der Vergangenheit öffentlich seinen Unmut über die umfangreichen Änderungen des Films vor dem Kinostart 2016 geäußert und nach dem Vorbild von "Zack Snyder's Justice League" läuft bereits eine "Relase The Ayer Cut"-Kampagne im Internet.

Jetzt kündigte Ayer via Twitter an, dass auch James Gunn, der das DC Universe bei Warner leitet, Interesse an einer Veröffentlichung der ursprünglichen "Suicide Squad"-Fassung von David Ayer hätte:

Das Interesse daran, dass mein Schnitt gezeigt wird, scheint real und lebendig zu sein. Und Gunn sagte mir, dass er seine Zeit bekommen würde, um geteilt zu werden.

Darüber hinaus wurden keine Informationen über einen Zeitplan zur Veröffentlichung des "Ayer Cut" genannt und Ayer selbst äußert auch Verständnis dafür, dass Gunn sich zunächst einmal auf den Start seines eigenen DC-Universums ohne noch mehr Drama über alte Projekte konzentrieren solle.

Die neuen DC-Filme unter der Leitung von James Gunn befinden sich derzeit noch in der Entwicklung. Ab dem 17.08. läuft "Blue Beetle" in den deutschen Kinos. "The Flash" wird am 14.09. auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

