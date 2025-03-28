News
Luc Bessons "Subway" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
28.03.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Subway" auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Luc Besson aus dem Jahr 1985 mit Christopher Lambert und Isabelle Adjani erscheint am 26.06.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Als Bonus-Material sind ein Making of und Interviews geplant.
