News
"Ritter aus Leidenschaft" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
28.03.2025 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "Ritter aus Leidenschaft" (A Knight's Tale) im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Das Ritter-Abenteuer von Brian Helgeland mit Heath Ledger aus dem Jahr 2001 erscheint am 22.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der Kinofassung auch den "Extended Cut". Als Bonus-Material sind Making of-Featurettes, Geschnittene Szenen und Gag Reels geplant.
