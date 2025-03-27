News
"Die Rache der Pharaonen" erscheint auf Blu-ray Disc
28.03.2025 (Karsten Serck)
Anolis Entertainment veröffentlicht "Die Rache der Pharaonen" (The Mummy) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Klassiker mit Christopher Lee und Peter Cushing aus dem Jahr 1959 erscheint als "Hammer Edition Nr. 43" am 31.03.2025 auf Blu-ray Disc. Neben der einfachen Blu-ray Disc wird der Film auch als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten.
