News

"Die Rache der Pharaonen" erscheint auf Blu-ray Disc

28.03.2025 (Karsten Serck)

Anolis Entertainment veröffentlicht "Die Rache der Pharaonen" (The Mummy) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Klassiker mit Christopher Lee und Peter Cushing aus dem Jahr 1959 erscheint als "Hammer Edition Nr. 43" am 31.03.2025 auf Blu-ray Disc. Neben der einfachen Blu-ray Disc wird der Film auch als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK