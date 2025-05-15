News

"Star Trek: Prodigy" bekommt keine dritte Staffel

"Star Trek: Prodigy" bekommt keine weitere Fortsetzung. Nachdem Paramount bereits nach der ersten Staffel die Serie beim eigenen Streaming-Dienst Paramount+ eingestellt hatte und die bereits in Produktion befindlich zweite Staffel nur durch einen Streaming-Deal mit Netflix überhaupt noch fertiggestellt werden konnte, gibt es weder von Paramount noch Netflix Interesse an einer dritten Staffel. Das Produktions-Team der Serie soll auch bereits aufgelöst worden sein. Netflix nimmt auch die ersten beiden Staffeln von "Star Trek: Prodigy" bald wieder aus dem Programm, da nur eine auf 18 Monate zeitlich begrenzte Lizenz von Paramount erworben wurde. Voraussichtlich wird die erste Staffel nur noch bis Juni 2025 und die zweite Staffel bis Januar 2026 bei Netflix zu sehen sein.

Alle zwei Staffeln von "Star Trek: Prodigy" sind bereits auf Blu-ray Disc erhältlich.

