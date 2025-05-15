News

Universal: Erster "Nobody 2"-Trailer online

Universal hat den ersten Trailer für "Nobody 2" veröffentlicht:

Die Fortsetzung des Action-Thrillers mit Bob Odenkirk als Teilzeit-Hitman Hutch Mansell soll am 14.08.2025 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Vier Jahre nachdem er sich versehentlich mit der russischen Mafia angelegt hatte, arbeitet Hutch noch immer seinen Schuldenberg von 30 Millionen Dollar ab. Unzählige dreckige Jobs erledigt, zahllose Auftragsmorde vor sich: Ein Ende ist für den gestressten Killer nicht absehbar. Zunehmend leidet aber die Ehe mit seiner Frau Becca (Connie Nielsen) unter seinem zeitintensiven und actionreichen Job. Um mehr Zeit miteinander zu verbringen, entscheiden sich die beiden für einen Kurzurlaub mit ihren Kindern (Gage Munroe, Paisley Cadorath) im Wild Bill’s Majestic Midway Wasserpark. Der Ort, an dem schon Hutch und sein Bruder Harry (RZA) als Kinder glückliche Ferien verbrachten. Mit Hutchs Vater (Christopher Lloyd) im Schlepptau freuen sich die Urlauber auf eine entspannte Zeit im beschaulichen Touristenstädtchen Plummerville. Doch eine unerwartete Begegnung mit einem Haufen Vorstadtschlägern weckt die Aufmerksamkeit des korrupten Wasserparkbesitzers (John Oritz) und seines zwielichtigen Sheriffs (Colin Hanks). Plötzlich steckt Hutch mitten in neuen Schwierigkeiten und macht Bekanntschaft mit dem härtesten Gangsterboss (Sharon Stone), dem er je gegenüberstand.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.