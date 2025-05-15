News

Clint Eastwoods "Mitternacht im Garten von Gut und Böse" erscheint auf Blu-ray Disc

OneGate Media veröffentlicht "Mitternacht im Garten von Gut und Böse" (Midnight in the garden of good and evil) auf Blu-ray Disc. Der Clint Eastwood-Thriller aus dem Jahr 1997 mit John Cusack, Kevin Spacey, Jack Thompson, und Jude Law ist bereits als Mediabook erhältlich und erscheint am 04.07.2025 noch einmal als einfache Blu-ray Disc mit deutschem DTS HD MA 2.0-Ton.

