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"Springsteen: Deliver Me From Nowhere" im Februar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
19.12.2025 (Karsten Serck)
Disney veröffentlicht "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Bruce Springsteen-Biopic von Scott Cooper mit Jeremy Allen White über die Entstehungsgeschichte des 1982er "Nebraska"-Albums erscheint am 06.02.2026 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein umfangreiches Making of mit vier Kapiteln geplant.
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