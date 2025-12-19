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"Springsteen: Deliver Me From Nowhere" im Februar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Disney veröffentlicht "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Bruce Springsteen-Biopic von Scott Cooper mit Jeremy Allen White über die Entstehungsgeschichte des 1982er "Nebraska"-Albums erscheint am 06.02.2026 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein umfangreiches Making of mit vier Kapiteln geplant.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

bereits erhältlich:

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