News

Soundtrack zum Oscar-Gewinner "Im Westen nichts Neues" erscheint als limitierte "Smoke Vinyl"-LP

Capelight veröffentlicht "Im Westen nichts Neues" (All Quiet On The Western Front) am 24.03.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Außerdem wird der Soundtrack des Oscar-Gewinner-Films am 05.05.2023 von "Music on Vinyl" als LP mit "Smoke Vinyl"-Optik veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine limitierte Auflage von weltweit 2000 Exemplaren, die auf einer 180 Gramm-Schallplatte inklusive vierseitigem Booklet mit Filmausschnitten erscheint.

Im Westen nichts Neues (4K Ultra HD Blu-ray + Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1 (HDR 10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch DTS-HD MA 5.1, Französisch DTS-HD MA 5.1, Spanisch DD 5.1, Italienisch DD 5.1, Türkisch DD 5.1, Polnisch DD 5.1, Ukrainisch DD 5.1, Tschechisch DD 5.1, Ungarisch DD 5.1, Spanisch (Lateinamerika) DD 5.1

Audiodeskriptionen Dolby Digital 2.0: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Spanisch (Lateinamerika)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Spanisch (Lateinamerika), Katalanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Türkisch, Polnisch, Ukrainisch, Tschechisch und Ungarisch - Hörgeschädigten-Untertitel: Deutsch, Englisch, Spanisch, Tschechisch und Spanisch (Lateinamerika)

Anzeige

Extras:

Making-of

Kinotrailer

Teaser

24-seitiges Booklet

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.