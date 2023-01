News

"U2: Songs Of Surrender" erscheint im März auf CD & LP und als "Super Deluxe Collector's Edition"

U2 veröffentlichen im März "Songs Of Surrender" auf CD und LP. Das Album enthält die von "The Edge" produzierten Neu-Aufnahmen von 40 U2-Songs aus 50 Jahren Bandgeschichte, die "neu interpretiert" wurden und auch teilweise veränderte Texte enthalten. "Songs Of Surrender" wird in drei verschiedenen CD-Varianten und zwei Vinyl-Editionen erscheinen. Neben der Standard-CD mit 16 Songs erscheint noch eine Deluxe-CD mit 20 Songs sowie eine "Deluxe Collector's Edition" mit allen 40 Songs. Die Vinyl-Edition erscheint als Doppel-LP mit 16 Songs sowie als 4 LP-Set mit 40 Songs jeweils auf 180 Gramm-Schallplatten.

"U2: Songs Of Surrender" soll ab dem 17.03.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

"U2: Songs Of Surrender" Limited Edition Numbered Super Deluxe Collector’s Edition 4 CD



CD 1 - THE EDGE

1 ONE

2 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

3 STORIES FOR BOYS

4 11 O'CLOCK TICK TOCK

5 OUT OF CONTROL

6 BEAUTIFUL DAY

7 BAD

8 EVERY BREAKING WAVE

9 WALK ON (UKRAINE)

10 PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

CD 2 – LARRY

1 WHO’S GONNA RIDE YOUR WILD HORSES

2 GET OUT OF YOUR OWN WAY

3 STUCK IN A MOMENT YOU CAN’T GET OUT OF

4 RED HILL MINING TOWN

5 ORDINARY LOVE

6 SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN

7 INVISIBLE

8 DIRTY DAY

9 THE MIRACLE (OF JOEY RAMONE)

10 CITY OF BLINDING LIGHTS

CD 3 – ADAM

1 VERTIGO

2 I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR

3 ELECTRICAL STORM

4 THE FLY

5 IF GOD WILL SEND HIS ANGELS

6 DESIRE

7 UNTIL THE END OF THE WORLD

8 SONG FOR SOMEONE

9 ALL I WANT IS YOU

10 PEACE ON EARTH

CD 4 – BONO

1 WITH OR WITHOUT YOU

2 STAY (FARAWAY, SO CLOSE!)

3 SUNDAY BLOODY SUNDAY

4 LIGHTS OF HOME

5 CEDARWOOD ROAD

6 I WILL FOLLOW

7 TWO HEARTS BEAT AS ONE

8 MIRACLE DRUG

9 THE LITTLE THINGS THAT GIVE YOU AWAY

10 ‘’40’’

"U2: Songs Of Surrender" Deluxe CD



1 ONE

2 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

3 STORIES FOR BOYS

4 BEAUTIFUL DAY

5 WALK ON (UKRAINE)

6 PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

7 CITY OF BLINDING LIGHTS

8 RED HILL MINING TOWN

9 ORDINARY LOVE

10 INVISIBLE

11 VERTIGO

12 I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR

13 THE FLY

14 IF GOD WILL SEND HIS ANGELS

15 UNTIL THE END OF THE WORLD

16 WITH OR WITHOUT YOU

17 STAY (FARAWAY, SO CLOSE!)

18 SUNDAY BLOODY SUNDAY

19 I WILL FOLLOW

20 ‘’40’’

"U2: Songs Of Surrender" CD



1 ONE

2 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

3 STORIES FOR BOYS

4 WALK ON (UKRAINE)

5 PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

6 CITY OF BLINDING LIGHTS

7 ORDINARY LOVE

8 INVISIBLE

9 VERTIGO

10 I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR

11 THE FLY

12 IF GOD WILL SEND HIS ANGELS

13 STAY (FARAWAY, SO CLOSE!)

14 SUNDAY BLOODY SUNDAY

15 I WILL FOLLOW

16 ‘’40’’

"U2: Songs Of Surrender" Limited Edition Numbered Super Deluxe Collector’s Edition 4 LP

LP 1 - THE EDGE

Side One:

1 ONE

2 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

3 STORIES FOR BOYS

4 11 O'CLOCK TICK TOCK

5 OUT OF CONTROL

Side Two:

1 BEAUTIFUL DAY

2 BAD

3 EVERY BREAKING WAVE

4 WALK ON (UKRAINE)

5 PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

LP 2 – LARRY

Side One:

1 WHO’S GONNA RIDE YOUR WILD HORSES

2 GET OUT OF YOUR OWN WAY

3 STUCK IN A MOMENT YOU CAN’T GET OUT OF

4 RED HILL MINING TOWN

5 ORDINARY LOVE

Side Two:

1 SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN

2 INVISIBLE

3 DIRTY DAY

4 THE MIRACLE (OF JOEY RAMONE)

5 CITY OF BLINDING LIGHTS

LP 3 – ADAM

Side One:

1 VERTIGO

2 I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR

3 ELECTRICAL STORM

4 THE FLY

5 IF GOD WILL SEND HIS ANGELS

Side Two:

1 DESIRE

2 UNTIL THE END OF THE WORLD

3 SONG FOR SOMEONE

4 ALL I WANT IS YOU

5 PEACE ON EARTH

LP 4 – BONO

Side One:

1 WITH OR WITHOUT YOU

2 STAY (FARAWAY, SO CLOSE!)

3 SUNDAY BLOODY SUNDAY

4 LIGHTS OF HOME

5 CEDARWOOD ROAD

Side Two:

1 I WILL FOLLOW

2 TWO HEARTS BEAT AS ONE

3 MIRACLE DRUG

4 THE LITTLE THINGS THAT GIVE YOU AWAY

5 ‘’40’’

"U2: Songs Of Surrender" Doppel-LP

LP 1

Side A:

1 ONE

2 WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

3 STORIES FOR BOYS

4 WALK ON (UKRAINE)

Side B:

5 PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

6 CITY OF BLINDING LIGHTS

7 ORDINARY LOVE

8 INVISIBLE

LP 2

Side C:

9 VERTIGO

10 I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR

11 THE FLY

12 IF GOD WILL SEND HIS ANGELS

Side D:

13 STAY (FARAWAY, SO CLOSE!)

14 SUNDAY BLOODY SUNDAY

15 I WILL FOLLOW

16 ‘’40’’

