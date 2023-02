News

Sony plant "Spider-Man"-Serie für Amazon Prime Video

Sony entwickelt eine neue "Spider-Man"-Serie für Amazon Prime Video. Laut Informationen von "Variety" soll es sich bei "Spider-Man Noir" um eine eigenständige Serie handeln, die in den 1930er Jahren in New York spielt und sich nicht um Peter Parker dreht. Für das Konzept der Serie soll Oren Uziel zuständig sein, der u.a. an den Drehbüchern von "The Lost City" und "John Wick 4" beteiligt war.

Darüber hinaus entwickelt Sony mit "Silk: Spider Society" noch eine weitere Serie über "Cindy Moon", die nach einem Spinnen-Biss zur Superheldin "Silk" wird.

Im Kino geht es zunächst mit "Spider-Man: Across the Spider-Verse" weiter. Die animierte Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) soll am 01.06.2023 in den deutschen Kinos starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.