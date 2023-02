News

Sony: Neuer "Super Bowl"-Spot für SciFi-Thriller "65" von Sam Raimi online

Sony hat zum "Super Bowl" einen neuen "Big Game"-Spot für den neuen Kinofilm "65" veröffentlicht:

Der Science Fiction-Thriller von "Spider-Man" und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"-Regisseur Sam Raimi mit Adam Driver soll am 09.03.2023 in den deutschen Kinos starten und erzählt die Geschichte eines Raumfahrers, der sich nach einer Notlandung auf der prähistorischen Erde gegen Dinosaurier durchkämpfen muss.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.